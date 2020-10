Voormalig nummer 4 van de wereld Kei Nishikori geeft forfait voor European Open

Door één van de grote namen op de tabel van de European Open gaat alsnog een streep. Kei Nishikori zal niet in actie komen in Antwerpen. De Japanner moet verstek geven wegens een blessure aan zijn rechterschouder. De Spanjaard Andujar zou normaal zijn eerste tegenstander zijn.

Iets voorbij 12u30 deze middag liep het nieuws binnen dat Nishikori forfait gaf voor de European Open. Een tegenvaller, want ook al is het deelnemersveld in de breedte erg sterk, was het toch met name uitkijken naar Nishikori. Het is een speler die Antwerpen nog niet eerder aandeed, is internationaal heel erg populair en stond ooit vierde op de wereldranglijst.

Het zal voor een andere keer zijn om hem in de Lotto Arena aan het werk te zien. Van op zijn hotelkamer gaf Nishikori in een online persbabbel wat extra uitleg bij zijn opgave. "Ik was bijna fit genoeg, maar het gaat net niet lukken. Ik ben geen 100 procent, zelfs geen 98."

MEER TIJD NODIG

Sowieso was dat dus nefast geweest als hij voluit had willen gaan. "Ik kan nu natuurlijk niet spelen, maar als ik wel had kunnen spelen, was dat maar aan 50 procent geweest. Het is een blessure waar ik last van kreeg na Roland Garros. Het kost meer tijd dan ik dacht om ervan te herstellen."

CORIA VERVANGT NISHIKORI

Sindsdien speelde de Aziaat ook geen enkele wedstrijd meer. Federico Coria is aangeduid om hem te vervangen in zowel het enkelspel als het dubbelspel. De Argentijn is in het enkel een lucky loser in Antwerpen nadat hij verloor in de tweede ronde van de kwalificaties.