Goffin gaat na positieve testen effectief spelen in Antwerpen: "Ik heb geen verwachtingen"

David Goffin hield zich voorlopig aan het plan om te spelen op de European Open, ondanks dat hij twee keer positief getest had op Covid-19. Op een persmoment heeft het eerste reekshoofd bevestigd dat hij donderdag wel degelijk zijn achtste finale zal afwerken.

"Ik voel me goed. Ik ben blij om in Antwerpen te zijn. De laatste twee weken zijn lastig geweest. Nu wil ik genieten van het moment om weer in België te spelen", geeft Goffin aan. "Hopelijk kan ik donderdag een goede match spelen. Na deze week speel ik nog in Wenen en Parijs."

QUARANTAINE

De oorzaak van zijn besmetting is nog altijd niet bekend. "Ik heb geen idee hoe ik besmet ben geraakt. Ik was verrast dat ik positief testte. Het is niet dat ik het verwachtte. Na terug te keren uit Parijs was ik al een tijdje in België toen ik positief testte. Nadien ben ik in quarantaine gegaan."

STERKE TABEL

Goffin heeft dus de procedure gevolgd, waardoor hij toch groen licht krijgt om in actie te komen op de European Open. Daar krijgt hij met een pak concurrentie af te rekenen. "Het is een sterke tabel. Ik zal zo goed mogelijk spelen, in de gegeven omstandigheden. Ik heb geen verwachtingen, noch qua spelniveau, noch qua resultaat. Ik wil dit jaar nog zoveel mogelijk matchen spelen en mij amuseren."

Het is in het verleden wel al vaker het geval geweest voor Goffin dat de European Open uitdraaide op een sportieve teleurstelling. Aangezien er dit jaar minder publiek is, is er misschien ook minder druk. "Hier sta ik meer in de belangstelling dan op andere toernooien. Elk jaar is anders. Het ligt niet daaraan dat ik hier soms niet goed gespeeld heb."