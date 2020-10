Talentvolle Rus blijft het uitstekend doen dit seizoen: hij heeft nu ook het toernooi in Sint-Petersburg op zijn naam gezet

Andrey Rublev maakt indruk dit seizoen. De nog steeds maar 22-jarige Rus heeft nu ook het toernooi in Sint-Petersburg op zijn naam geschreven. Hij haalde het in de finale van Borna Coric in twee sets. Het is al de vierde titel van Rublev in 2020.

Andrey Rublev doet het dit seizoen uitstekend. De 22-jarige Rus heeft dit weekend namelijk zijn vierde titel van het jaar binnengehaald. In Sint-Petersburg was hij in twee sets te sterk voor de Kroaat Borna Coric. Het werd 6-7 (5-7) en 4-6. Eerder won Rublev ook al de toernooien in Doha, Adelaide en Hamburg. Hij won dit seizoen al 34 wedstrijden en verloor slechts 7 wedstrijden. Knappe statistieken dus en Rublev zou in de nieuwe ATP-ranking wel eens steviger in de top 10 kunnen staan.