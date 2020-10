Meer dubbeltalent dan enkel Gillé/Vliegen: ander Belgisch dubbelduo naar kwartfinales in Antwerpen

Dat Sander Gillé en Joran Vliegen een aardig stukje kunnen dubbelen, weten we al langer. Naast die twee is er nog ander dubbeltalent in België. Dat onderstrepen Yannick Mertens en Michael Geerts. Zij staan in de kwartfinales in het dubbelspel op de European Open.

Eén wedstrijd winnend afsluiten betekent op de European open in het dubbelspel een plekje in de kwartfinales. Dat stond dus op het spel toen Mertens en Geerts de Amerikan Zane Khan en de Italiaan Luca Nardi partij gaven. Tegen deze twee jonge kerels werd het erg spannend. VAN 0-40 NAAR GAME-EN SETWINST in de negende game werd dan toch de break gerealiseerd in het voordeel van Mertens en Geerts. Zij kregen zelf in het volgende spel drie breakpunten tegen. Die werkten ze één voor één weg, om vervolgens ook nog eens het beslissende punt te overleven. De eerste set was dus voor de Belgen, die in set twee wel 0-2 achter kwamen. Die achterstand werd onmiddellijk goedgemaakt. Het kwam tot een tiebreak, die Geerts en Mertens naar hun hand wisten te zetten. Zo plaatsten ze zich met 6-4 en 7-6 (7/3) voor de volgende ronde.