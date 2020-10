Kimmer Coppejans kan glansprestatie tegen Murray uit vorige editie niet herhalen en verliest op European Open

Kimmer Coppejans is er niet in geslaagd om zijn eersterondepartij op de European Open winnend af te sluiten. Dat was ook een hele opgave, want tegenstander Humbert is een speler uit de top 40 die in het verleden het ook Goffin al moeilijk wist te maken.

Kimmer Coppejans charmeerde vorig jaar nog op de European Open. Hij moest toen meteen tegen Murray aan de bak en verloor, maar deed de Schot wel zwoegen voor de zege. Het werd toen 6-4 en 7-6. Tegen Humbert kwamen dezelfde cijfers op het bord in de eerste set. Finaal was het echter minder spannend. Het was voor Coppejans meteen knokken om het eerste opslaggame binnen te halen. Dat lukte ook. Onze landgenoot ging ook in het vervolg van de eerste set nog lang mee. Bij 5-4 kraakte hij alsnog. Ugo Humbert dankte de setwinst onder meer aan een zeer hoog percentage gewonnen punten op de eerste opslag. GEMISTE KANSEN IN BEGIN TWEEDE SET Coppejans kwam 0-40 voor in het openingsspel van set twee, dat alsnog naar Humbert ging. Die haalde nadien zijn opslagspelletjes weer vlot binnen, al deed Coppejans dat evenzeer. Tot bij 4-3 het moment kwam waarop zijn tegenstander de genadeklap uitdeelde. Resultaat: 6-4 en 6-3 voor de Fransman.