Deze week staat het ATP-toernooi in Antwerpen op het programma: tegen wie spelen de Belgen in de eerste ronde?

Goed nieuws voor de Belgische tennissupporters. Deze week zullen enkele bekende tennissers namelijk te bewonderen zijn in Antwerpen, want de European Open staat op het programma.

Met David Goffin, Kimmer Coppejans en Zizou Bergs komen drie Belgen in actie op het toernooi. Goffin is het eerste reekshoofd, waardoor hij in de eerste ronde nog niet moet spelen. In de tweede ronde moet hij het opnemen tegen de jonge Luca Nardi (17 jaar oud) of tegen een qualifier. Het is wel afwachten in welke vorm Goffin te zien zal zijn op het toernooi, want hij kreeg de voorbije week te kampen met het coronavirus.

Kimmer Coppejans moet wel aantreden in de eerste ronde van de European Open. Onze landgenoot zal het opnemen tegen Ugo Humbert, de nummer 38 van de wereld. Als Coppejans kan stunten, wacht in de tweede ronde het tweede reekshoofd Pablo Carreno. De nummer 15 van de wereld is, net zoals Goffin, vrij in de eerste ronde.

Voor Zizou Bergs is het een verrassing dat hij kan aantreden op het toernooi. Hij staat op de 528ste plaats op de ATP-ranking, maar hij vervangt Ruben Bemelmans. De ervaren Bemelmans heeft positief getest op het coronavirus en raakt niet op tijd in orde voor het toernooi. Bergs zal het in de eerste ronde opnemen tegen de Spanjaard Albert Ramos.