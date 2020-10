Coppejans wijst op moeizame herstart van het seizoen na coronabreak: "Moeilijkste is het financiële en de kalender"

Geen Kimmer Coppejans meer in het enkelspel op de European Open. De Fransman Ugo Humbert was te sterk voor hem. Coppejans zit niet in zijn allerbeste vorm en heeft het moeilijk door de impact van corona op de tenniskalender.

Het was zeker geen oneervolle exit, al had Coppejans toch op meer gehoopt. "Het grote verschil was de return. Ik kreeg te weinig returns in het veld. Aan het eind van elke set speel ik dan een slecht servicegame. Ik heb misschien de meeste rally's gewonnen, maar indoor schuift het meer op naar service en return. Dat was niet goed genoeg. Ik heb de indruk dat ik niet mijn topniveau haal."

De vraag is dan: aan wat is dat te wijten? "De herstart verliep wat moeilijk en dan weet je niet dat goede gevoel te vinden. Het is niet dat je elke week een goeie match speelt. In de eerste toernooien speel ik wel twee keer een goede match, maar verlies ik nipt. Als je maar één match hebt in een week, is het moeilijk het ritme te kunnen vinden. Op het Belgian Circuit heb ik wel vaak gespeeld, juist om dit niet voor te hebben."

Dit is het nieuwe normaal

Uiteindelijk staan er dus toch te weinig wedstrijden op zijn teller. Een terugkeer naar vroegere tijden is ook nog niet meteen aan de orde, gezien de coronacijfers. "Dit is het nieuwe normaal. Daar moeten we ons mentaal op instellen. Het ziet er naar uit dat het nog wel een tijd zo verder zal gaan, tot er hopelijk een vaccin wordt gevonden. Het moeilijkste is het financiële en de kalender."

Al is die financiële kater in zijn geval nog lang niet dramatisch, onderstreept Coppejans. "Ik heb de ATP Cup kunnen spelen en de derde ronde van de kwalificaties bereikt op de Australian Open en Roland Garros. Dan is er het prijzengeld van Wimbledon en de US Open dat we gekregen hebben. Het is voor mij geen enorm verschil, maar toch een beetje."