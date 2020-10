21-jarige Alex de Minaur maakt indruk in Ultimate Tennis Showdown en haalt het in de finale van Richard Gasquet

Deze week staat de European Open, het ATP-toernooi in Antwerpen, op het programma. Vooraf aan het toernooi werd ook nog de Ultimate Tennis Showdown afgewerkt in Antwerpen en het toernooi werd gewonnen door Alex de Minaur.

De 21-jarige Alex de Minaur heeft indruk gemaakt in de Ultimate Tennis Showdown. Eerst haalde hij vlot de groepszege binnen en in de finale moest de Australiër het nog opnemen tegen Richard Gasquet. De Minaur haalde het met 3-1.

Ook in de European Open zal de Minaur er bij zijn. Opvallend: in de eerste ronde neemt hij het op tegen Richard Gasquet, de Fransman waar de Minaur dus van moest winnen in de finale van de Ultimate Tennis Showdown.