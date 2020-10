Ultimate Tennis Showdown strijkt neer in Antwerpen en ziet Australisch talent schitteren

De Ultimate Tennis Showdown is terug en wel in Antwerpen! Het experimentele evenement, dat eerder dit jaar door de coronacrisis in het leven is geroepen, moet een opwarmertje worden voor de European Open. Vooral Alex de Minaur maakte op de eerste dag indruk.

De 21-jarige Australiër zit in groep A met Daniel Evans en Pablo Andujar. Die heeft hij dus allebei al partij gegeven en telkens was het resultaat hetzelfde: een klinkende 4-0 in het voordeel van De Minaur. Dat kan wel tellen. In de wedstrijd tussen Evans en Andujar was het wel spannender. De Brit haalde het met 3-2, maar dat was dus niet voldoende om De Minaur van groepswinst te houden. Die laatste gaat tegen de winnaar van groep B spelen om eindwinst.