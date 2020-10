David Goffin test opnieuw positief op coronavirus

2020 is voor David Goffin een jaar om snel te vergeten, ondanks een plaats bij de laatste 16 op in de US Open in New York. De hoogst gerangschikte Belgische tennisser raakt niet af van het coronavirus.

Goffin klop dit jaar op naar plaats 10 in de ATP-ranglijst en staat ondertussen op plaats 14. Vooral de uitschakeling in de eerste ronde in Roland Garros kostte hem veel punten. Hij verloor van het jonge talent Jannik Sinner die het uiteindelijk tot in de kwartfinales schopte.

Afgelopen week raakte bekend dat Goffin besmet was geraakt met het coronavirus. Daardoor komt zijn deelname aan de European Open in gevaar, het tennistoernooi in Antwerpen.

De tweede test van Goffin, een week na zijn eerste positieve test, is Goffin nog steeds niet af van het coronavirus. Hij testte opnieuw positief. "Ik voel me heel goed maar moet geduld hebben. Donderdag ben ik opnieuw getest, hopelijk is die negatief waardoor ik me op de European Open kan voorbereiden", klinkt het in een bericht op zijn Instagramstory.

Eerste bekendmaking: