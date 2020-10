Russische tenniser wordt helemaal gek nadat hij game verliest door sanitaire stop

Ivashka moest tijdens de tweede set naar het toilet en vroeg om een medical time-out. De scheidsrechter gaf hem de time-out, maar voegde wel toe dat hij rekening moest houden met de tijd.

Ivashka (ATP-141) had de eerste set gewonnen en stond in de tweede set tegen een achterstand aan te kijken (2-3), toen hij naar toilet moest.

Wanneer hij terugkwam gaf de scheidsrechter de game aan tegenstander Mannarino. Ivashka was woedend en dat leverde volgende taferelen op.

From 0-100 real quick 😳



A bizarre moment of controversy in St Petersburg... pic.twitter.com/GmvOCHtBMC