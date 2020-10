Andy Murray verliest tegen Fernando Verdasco in Keulen

Andy Murray ligt uit het toernooi van Keulen. De Brit verloor van Fernando Verdasco in twee sets.

Zijn beste tennis laat nog even op zich wachten, al is dat niet meer dan normaal na zo'n zware blessure. Toch was Murray teleurgesteld over zijn nederlaag. "Het was lastig. Ik had enkele kansen maar mijn opslag draaide niet en de courts zijn vrij traag. Het is dus belangrijk je breakkansen te benutten. Maar dat lukte mij niet. Hij heeft ook beter gespeeld dan mij", was hij eerlijk.

De 36-jarige Verdasco (ATP-62) haalde het met twee keer 6-4 van Murray (ATP-115). In de volgende ronde wacht Alexander Zverev (ATP-7).