Nederlandse en nummer 9 van de wereld in het tennis heeft besloten om dit seizoen niet meer in actie te komen

Slecht nieuws voor de fans van Kiki Bertens, want de Nederlandse zal dit seizoen niet meer in actie komen. Normaal gezien had ze nog deelgenomen aan de WTA-toernooien van Ostrava en Linz, maar deze toernooien laat ze aan haar voorbij gaan.

Bertens is de nummer 9 van de wereld en haar beste prestatie dit seizoen was de WTA-titel in Sint-Petersburg. Op de Australian Open en op Roland Garros haalde ze de vierde ronde. Het is niet duidelijk waarom ze nu al een punt heeft gezet achter haar seizoen.