Iga Swiatek maakt grote sprong op WTA-Ranking, Elise Mertens zakt één plaats

Vandaag is de nieuwe WTA-Ranking bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat Iga Swiatek de beste zaak heeft gedaan. De Poolse was de sterkste op Roland Garros en heeft daarom een sprong gemaakt van de 54e plaats naar de 17e plaats.

Elise Mertens heeft een slecht zaakje gedaan op de ranking, want onze landgenote is met één plaats gezakt. Ze valt net uit de Top 20 en staat nu op de 21ste plaats. De leiding in het klassement blijft voor Ashleigh Barty.