Het einde van de onvoorspelbaarheid? Voor het eerst sinds Henin winnares zonder setverlies op Roland Garros

In het damestennis kan zowat alles. Of het nu Roland Garros, de Australian Open, Wimbledon of de US Open is: zowat de hele subtop komt telkens weer in aanmerking voor een grandslamtitel. Een verhaal dat -op zijn minst in Parijs- eindig is, met de opmars van Iga Świątek?

We keren even terug naar het jaar 2007. Justine Henin wint als topreekshoofd en titelverdedigster Roland Garros. Ze doet haar reputatie van gravelspecialiste weer alle eer aan. Tijdens haar zeven wedstrijden in Parijs weet geen enkele tegenstandster haar een set te ontfutselen.

Liefst dertien jaar lang zou geen enkele speelster het voor mekaar krijgen, Roland Garros winnen zonder setverlies. Tot nu Iga Świątek. Twee keer gewonnen met 6-1 en 6-2, onder meer tegen Simona Halep. Eén keer met 6-1 en 6-2. In geen enkele wedstrijd meer dan vijf spelletjes verloren. Een dominantie om u tegen te zeggen.

STIJGING ALGEMEEN NIVEAU

Het huidige tijdperk in het damestennis is er niet naar om aan reeksen van vele grandslamzeges op een rij te beginnen. Zo veel concurrentie, zo veel kandidaat-winnaressen. Meer en meer is het duidelijk dat dit niet wijst op een gebrek aan vedettes, maar wel op een stijging van het algemen niveau. Ga er maar aan staan, Kim Clijsters.

Maar van Świątek durven we stellen: die komt terug naar Parijs om nog meerdere keren te winnen. Wie weet steekt ze wel evenveel eindzeges op zak dan Justine Henin. Het talent van de Poolse tiener is in tenniskringen welbekend. De voorbije weken schoot ze wel als een raket omhoog, maar dat wil lang niet zeggen dat ze een eendagsvlieg is.

NOG JAREN DE TIJD

Hoogst waarschijnlijk blijft het dus niet bij die ene grandslamtitel. Er is natuurlijk het voordeel van de jeugd: Świątek heeft nog jaren om haar palmares verder aan te dikken. Of ze het ook op andere Slams kan, moet nog blijken, want dat is toch nog een ander paar mouwen. Maar haar tennis leent er zich wel toe om op gravel te domineren, zoals ze de voorbije veertien dagen ontegensprekelijk deed.

Qua speelstijl is ze wel niet te vergelijken met haar voorganger, Justine Henin. Geen eenhandige backhand, wel een dubbele. Al kan ze er wel winners mee scoren. Het grote wapen van Świątek is haar uitstekende voetenwerk. De 19-jarige speelster beweegt uitstekend op gravel. Daardoor houdt ze haar lichaam goed in balans en staat ze in de juiste houding wanneer ze de bal ontvangt van een tegenstandster.

SPELINTELLIGENTIE

Van daaruit kan ze vanuit de backcourt dan met diepe, gerichte slagen heel wat schade aanrichten. Of gewoon al van de eerste keer de bal in een open hoek spelen. Op haar jonge leeftijd valt ook haar spelintelligentie op. Wanneer ze dan eens naar voren komt, weet ze perfect welke bal ze diep moet spelen of welke volley er kort achter het net dient gespeeld te worden. Iga Świątek. Opvolgster van Justine Henin.