Diego Schwartzman komt top 10 binnen op ATP-Ranking, David Goffin zakt één plaats

Vandaag is de nieuwe ATP-Ranking bekendgemaakt. David Goffin is één plaats gezakt naar de 14de plaats en de Argentijn Diego Schwartzman heeft een serieuze sprong gemaakt. Hij komt de top 10 binnen op de 8ste plaats.

Roland Garros is voorbij en dus is er een nieuwe ATP-Ranking opgemaakt. Voor David Goffin was er slecht nieuws, want onze landgenoot is met een plaats gezakt van de van 13de naar de 14de plaats.

Bovenin verandert er niet zo veel. Tsitsipas neemt de vijfde plaats van Medvedev over, waardoor de Rus een plaats zakt naar de zesde plaats. De 28-jarige Argentijn Diego Schwartzman maakt wel een grote sprong. Hij springt van de 14de naar de 8ste plaats.