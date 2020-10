Coppejans en De Greef komen niet verder dan één zege in kwalificaties op toernooien in Italië en Spanje

Kimmer Coppejans en Arthur De Greef hebben hun blik alweer op de toekomst gezet na hun passage op Roland Garros. Allebei hebben ze sindsdien niet stilgezeten. Ze hadden deze week graag op een hoofdtabel gestaan van een enkeltoernooi gestaan, maar dat lijkt ze niet gegund.

Beide Belgen leden immers een nederlaag in de kwalificaties van aparte toernooien. Coppejans was aan de slag op de Forte Village Sardegna Open. Daar was Coppejans goed begonnen met een overwinning tegen de Italiaan Moroni: 2-6, 7-6 (7/3) en 6-0. Volgende tegenstander was Federico Coria.

STERKE TEGENSTANDERS

Het was wel geweten dat het een zware klus zou worden om hem te kloppen. Coria staat in de top honderd op de wereldranglijst en was het topreekshoofd in het kwalificatietoernooi. In de tweede set legde Coppejans hem wel het vuur aan de schenen, maar onvoldoende om de nederlaag af te wenden. Het werd 6-1 en 6-4 voor de Argentijn.

Arthur De Greef had op zijn beurt zijn eerste kwalificatiematch op de Ferrero Challenger Open gewonnen. De Tsjech Kopriva ging voor de bijl met 6-2 en 6-3. In de tweede kwalificatieronde was Malek Jaziri de opponent. De Tunesische routinier is een tegenstander van een ander kaliber en versloeg De Greef met 6-0 en 6-3.