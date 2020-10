Nadal vs Djokovic: zo verliep hun Roland Garros tot dusver

Wie wint zondagmiddag het grandslamtoernooi van Roland Garros in Parijs? Djokovic staat dan wel op nummer 1 op de wereldranglijst, Nadal is de absolute gravelkoning.

Rafael Nadal kan Roland Garros al voor de 13e(!) keer winnen, Djokovic won nog maar eenmaal in Parijs (2016).

Nadal

Nadal zal de meest fitte speler zijn op de court. In zijn zes wedstrijden die hem naar de finale brachten, verloor de Spanjaard geenenkele set. Telkens werd het 0-3 voor Nadal.

Met 47 games tegen, krijgt Nadal gemiddeld 8 games tegen per wedstrijd. Dat kan gelijkstaan aan 6-4,6-4, 6-0. Maar ook een keertje 7-6 om dan sets twee en drie rustig aan te doen (zoals tegen Jannik Sinnler).

Djokovic

De statistieken van Djokovic lopen gelijkaardig met die van Nadal, althans toch in de eerste vier rondes. In de kwartfinale verliest 'Nole' tegen Carreno Busta echter zijn eerste set van het toernooi. Al wint Djokovic wel met 3-1.

In de halve finale then Schwartzmann krijgt Djokovic een wedstrijdbal bij 2-0 in sets maar de Argentijn keert terug en sleept nog een vijfsetter uit de brand. Daardoor heeft Djokovic 3 sets verloren en 59 games tijdens de afgelopen Roland Garros.