Nadal geeft zoveelste demonstratie in Parijs en is voor dertiende keer de beste

Rafael Nadal, wie anders, heeft Roland Garros 2020 gewonnen bij het heren enkelspel. In de droomfinale tegen Djokovic was Nadal heer en meester.

Djokovic, nochtans het nummer 1 op de wereldranglijst, zag de eerste set alle kleuren van de regenboog. Een droge 6-0 kreeg hij om de oren.

Ook in set twee kon Djokovic weinig terugdoen. In set drie bood hij meer weerstand, maar het was niet voldoende om Nadal van de overwinning te houden. Het werd 6-0, 6-2 en 7-5.