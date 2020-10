Nog even wachten op eerste Grand Slam: Joachim Gérard verliest Roland Garros-finale in drie sets

Dat die finale liefst drie uur duure en zo spannend was, daar had onze landgenoot Joachim Gérard zeker ook zijn aandeel in. Hij maakte zijn tegenstander het zeker moeilijk, maar die slaagde er wel in een eerste slag toe te dienen door de eerste set te winnen.

Met dezelfde cijfers ging set twee naar Gérard, waardoor de derde set de uiteindelijke winnaar en grandslamkampioen moest aanduiden. Het zag er uitstekend uit voor Gérard toen hij 1-3 voor kwam, maar nadien won hij geen enkel spelletje meer. Hewett ging erop en erover en won met 6-4, 4-6 en 6-3.

Despite a long fight, Joachim Gérard has been defeated by Alfie Hewett in the final of ROLAND-GARROS.



Our countryman delivered a great match and was so close to a first Grand Slam win, but it wasn’t enough this time.



Thanks @RTBFsport for broadcasting this final live on TV.