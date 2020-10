Nieuwe ster Iga Świątek maakt het sprookje helemaal waar en pakt op haar negentiende eerste Grand Slam

Iga Świątek, dat is de naam van de nieuwe ster in het damestennis. De 19-jarige Poolse bevestigde in de finale van Roland Garros al het goede wat ze voordien al had laten zien en was te sterk voor Sofia Kenin. Voor Świątek is het dus haar eerste grandslamtitel.

De damesfinale op Roland Garros: dat was de nummer 54 tegen het nummer 6 van de wereld. Toch was het nummer 54 de favoriete. Iga Świątek laat al heel het toernooi geen spaander heel van elke tegenstandster en wist in de finale de kers op de taart te zetten. KENIN KNOKT TERUG MAAR TEVERGEEFS Świątek liep in die finale ook snel 3-0 uit. Sofia Kenin, eerder dit jaar winnares van de Australian Open, was natuurlijk niet van plan om zich zomaar naar de slachtbank te laten leiden. De Amerikaanse knokte terug naar 3-3. Nadien kon Świątek in enkele spannende games toch voldoende het laken naar zich toe trekken om de eerste set te pakken. Kenin won nog het eerste spelletje van de tweede set, maar had nadien niets meer in te brengen. Eens te meer bleek Świątek perfect de controle over de hele zaak te houden. Met 6-4 en 6-1 zette ze de finale in Parijs naar haar hand en voegde ze zich bij het clubje grandslamkampioenen.