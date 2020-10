Nadal kent zijn tegenstander in de finale na fabuleuze vijfsetter in halve finale

Rafal Nadal moet voorbij Novak Djokovic op weg naar zijn 13e titel op Roland Garros. 'Nole' kwalificeerde zich vrijdagavond na een vijfsetter tegen Stefanos Tsitsipas.

Djokovic leek het makkelijk te gaan halen tegen Tsitsipas. Het nummer één van de wereld won de eerste twee sets met 6-3 en 6-2. Bovendien kreeg de Serviër bij 5-4 in de derde set nog een matchpunt maar de stugge Griek Tsitsipas weigerde om zomaar te buigen voor Djokovic.

Het nummer 6 keerde terug, won set 3 met 5-7 en won ook set 4, met 4-6. In de vijfde set was het vat echter af bij Tsitsipas. Djokovic rechtte zijn rug na dubbel setverlies en won de laatste set met 6-1. "Ik was niet kalm genoeg", reageerde de Serviër achteraf. "Nadal is alleszins de grote favoriet zondag, hij won hier al zoveel titels", blikt hij kort vooruit.