Rafael Nadal blijft Thiem-killer de baas en mag voor dertiende titel spelen op Roland Garros

Het zal niemand verbazen, maar het maakt het niet minder knap: Rafael Nadal staat in de finale van Roland Garros. Het kan dit jaar zijn dertiende titel in de Franse hoofdstad worden. Nadal hield in de halve finales de bovenhand op Diego Schwartzman.

Die laatste is de laatste tijd ook goed in vorm en schakelde in een beklijvende vijfsetter Dominic Thiem uit. Tegen Nadal keek Schwartzman onmiddellijk tegen een achterstand aan. De kleine Argentijn deed nadien wel alles wat hij kon, wat leidde tot een eerste set van meer dan een uur en een kwartier. En dat voor een set van slechts negen games.

Die break bleef wel op het scorebord en ook in set twee had Nadal al vrij vlug een voorsprong te pakken. De Spanjaard had zijn tegenstander nu waar hij 'm wilde hebben en liet niet los. Bij 2-0 voor in sets en 3-1 games had Nadal de overwinning al binnen bereik.

SCHWARTZMAN NIETS GEGUND IN TIEBREAK

Schwartzman slaagde er bij 4-2 toch in om de opslag van Nadal eens af te nemen en had bij 5-5 nog drie breakballen. Nadal serveerde zich ditmaal wel uit de problemen en gaf in de tiebreak helemaal niets prijs. Zo was de wedstrijd toch in drie sets beslecht: 6-3, 6-3 en 7-6 (7/0) voor Nadal, die zo opnieuw de finale speelt in Parijs.