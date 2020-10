Droomfinale bij de mannen op Roland Garros: Djokovic heeft na sterke start nog vijf sets nodig voor kwalificatie

De te verwachten finale komt er ook in het heren enkelspel van Roland Garros: Novak Djokovic gaat het opnemen tegen Rafael Nadal. Om die finale te bereiken had Djokovic tegen Tsitsipas vijf sets nodig, al was het einde nog wel vrij comfortabel voor de Serviër.

's Werelds nummer één kende ook de perfecte start door meteen 3-0 uit te lopen. Die vroege break zette hij later om in setwinst. Tsitsipas had een paar breakballen in het begin van de tweede set, maar nadien nam Djokovic weer over. Zo ging de winnaar van de Australian Open overtuigend naar een 2-0-voorsprong in sets.

Toen Tsitsipas bij 4-4 in set drie nog eens zijn service inleverde, leek het gespeeld. Djokovic had de kans om de wedstrijd uit te serveren, kwam ook op matchpunt, maar miste zijn favoriete backhand long line. Waarna Tsitsipas met een reeksje gewonnen spelletjes op rij alsnog met de set aan de haal ging.

DJOKOVIC FYSIEK DE STERKSTE

Doorduwen maar, dacht de Griek, en zo stond hij in set vier ook meteen 0-2 voor. Djokovic kwam wel onmiddellijk langszij en bleef nadien ook aandringen. Tsitsipas bleef telkens wel overeind en realiseerde zelf de volgende break, om zo de stand helemaal gelijk te trekken. Fysiek was Tsitsipas echter op, waardoor Djokovic in de slotset nog vlot op winst afstevende. Het werd 6-3, 6-2, 5-7, 4-6 en 6-1.