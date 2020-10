Joachim Gérard verslaat 's werelds nummer één en speelt finale op Roland Garros

Joachim Gérard, onze wereldtopper in het internationale rolstoeltennis, krijgt op Roland Garros de kans om zijn eerste grandslamtitel te behalen. Gérard heeft immers in Parijs een plek in de finale afgedwongen. In de halve eindstrijd was Gérard te sterk Shingo Kunieda.

De Japanner is nochtans nummer één van de wereld in het rolstoeltennis en dus ook eerste reekshoofd in Parijs. Gérard staat vierde op de ITF-ranglijst. Met een break aan het einde in de eerste set nestelde Gérard zich in een gunstige positie.

Er mocht natuurlijk verwacht worden dat Kunieda ging reageren en dat deed deze ook fors in de tweede set. Een beslissende derde set moest de winnaar aanduiden. Gérard haalde het na een spannende partij met 7-5, 2-6 en 6-4. In de finale speelt onze landgenoot tegen Gustavo Fernandez of Alfie Hewett.

GOOI NAAR EERSTE GRAND SLAM

Joachim Gérard was de laatste vijf keer liefst vier keer de beste op de Masters, maar wacht nog op een eerste grandslamtitel. Die zou er nu dus kunnen aankomen. Overigens is Gérard in Parijs ook nog actief in het dubbelspel.