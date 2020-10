Dit keer geen diskwalificatie of andere vorm van uitschakeling: Djokovic naar halve finales Roland Garros

Novak Djokovic kon niet anders dan aan dat fiasco op de US Open denken, toen hij tegen Carreño Busta speelde en gediskwalificeerd heb toen hij een bal tegen een lijnrechter mikte. In de kwartfinales van Roland Garros was de Spanjaard opnieuw zijn tegenstander.

Dit keer bracht Djokovic het er beter vanaf, al bezorgde Carreño Busta hem aanvankelijk wel wat problemen. Djokovic kwam 2-4 achter, maakte die achterstand onmiddellijk goed, maar moest vervolgens de eerste set alsnog aan zijn tegenstander laten. De Serviër liet ditmaal niet zijn frustraties de bovenhand nemen en reageerde sterk met twee breaks in set twee. De trein was vertrokken, zo leek het, zeker toen het in de derde set 3-0 werd voor Djokovic. Carreño Busta toonde zijn weerbaarheid en maakte er 3-3 van. Waarna Djokovic weer begon aan een reeksje van drie gewonnen spelletjes op rij. DEFINITIEVE BESLISSING Het topreekshoofd ging vervolgens naarstig op zoek naar de break die voor de definitieve beslissing zou zorgen. Twee keer werd die nipt vermeden, bij 3-3 in de vierde set werd die dan toch verwezenlijkt. Djokovic schaarde zich bij de laatste vier met 4-6, 6-2, 6-3 en 6-4. Na de wedstrijd verklaarde hij wel last te hebben van enkele kwaaltjes.