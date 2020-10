Australian Open-winnares rekent af met Kvitova en kan voor tweede Grand Slam dit jaar gaan

Petra Kvitová had zich voor het eerst sinds lang nog eens bij de laatste vier op een Grand Slam geschaard. Daar blijft het wel bij, want in de halve finales was Sofia Kenin te sterk voor de Tsjechische. Het was wel spannend, maar Kenin wist het toch af te maken in twee sets.

Kenin lijkt tijdens deze Roland Garros wel zo'n speelster die alsmaar beter gaat tennissen naarmate het toernooi vordert. Problematisch was dat dus voor Kvitová, die na vijf spelletjes 4-1 achter stand. Kvitová pakte dan wel de volgende twee spelletjes, maar Kenin liet de eerste set niet meer uit handen glippen. In set twee lag het in verschillende games dicht bij mekaar. Toch was het weer Kenin die de volgende break forceerde en zo met 4-2 aan de leiding ging. De Amerikaanse had de kans om de wedstrijd uit te serven. Net dan brak Kvitová terug en ging het van 5-3 naar 5-5. EERSTE MATCHBAL IS RAAK Om vervolgens toch weer van 5-5 naar 7-5 te gaan: Kenin verzilverde haar eerste matchbal en verzekerde zich zo van een plek in de finale. Eindscore in deze halve finale: 6-4 en 7-5. Kenin, die tot voor dit jaar geen enkele Grand Slam won, speelt zaterdag voor haar tweede grote titel. Tegenstandster is dan toernooirevelatie Iga Świątek.

Lees ook... Petra Kvitova is de derde halve finalist Roland Garros