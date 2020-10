19-jarige Poolse blijft schitteren op Roland Garros en domineert richting finale

Eén van de rastalenten uit het damestennis is plotsklaps groot geworden op Roland Garros. De eerste finaliste luistert naar de naam Iga Świątek. Er zullen zeker mensen zijn die nog niet lang geleden nooit van haar hadden gehoord, maar ze speelt momenteel wel elke opponente van de baan.

Świątek staat al langer gekend als een groot talent, maar beleeft op Roland Garros haar totale doorbraak. Ze verloor in geen enkele wedstrijd meer dan vijf spelletjes en maakte op weg naar de halve finales brandhout van onder andere Simona Halep.

TOON GEZET MET VROEGE BREAK

Tegenstandster in die halve finales was Nadia Podoroska, een qualifier die net Svitolina had uitgeschakeld. Świątek was niet van plan Podoroska veel prijs te geven en liep meteen 3-0 uit. Daarmee was de toon gezet voor het vervolg van de wedstrijd.

Drie keer knokte Podoroska wel naar gamewinst, maar meer zat er niet in. Świątek plaatste zich voor de finale van het dames enkelspel met 6-2 en 6-1.