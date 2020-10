Verhaal van debutant Sinner zit erop: Nadal klopt hem in drie sets

Jannik Sinner is er niet in geslaagd om voor de absolute verrassing te zorgen in de kwarfinales van het grandslamtoernooi van Roland Garros in Parijs. David Goffin en Alexander Zverev moesten al voor de bijl van de jonge Italiaan. Maar Rafael Nadal bleek toch nog te sterk.

Sinner is een amper 19-jarige Italiaan die op Roland Garros een droom aan het beleven is. Het is zijn eerste grandslamtoernooi en hij stoot meteen door naar de kwartfinales. De vorigen die dat kon op zijn 19 was Novak Djokovic.

In de eerste set had Nadal zijn handen vol met Sinner. Het ging gelijk op tot 5-5 en dan was het Sinner zelf die voor de eerste break zorgde. Maar de set uitserveren lukte de Italiaan niet, Nadal pakte de rebreak en won de tie-break met 4-7.

In de tweede set was het opnieuw Sinner die met de eerste break ging lopen bij een 2-1 stand maar ook dan kan Nadal meteen opnieuw terugbreaken. Bij 4-4 is het Nadals beurt om door de opslag te gaan van Sinner om zo de tweede set binnen te halen.

Dan was de veer gebroken bij Sinner. De derde set werd een maat voor niets, Nadal stond snel 0-4 voor en wint uiteindelijk met 1-6 de derde set.

In de halve finale neemt Nadal het op tegen Schwartzman. De Argentijn knikkerde US Open-winnaar Dominic Thiem eruit.