Stéfanos Tsitsipás naar halve finales Roland Garros na vlotte overwinning tegen Andrey Rublev

Stéfanos Tsitsipás, de nummer 5 van de wereld, heeft zich geplaatst voor de halve finales van Roland Garros. De Griek haalde het in drie sets van de Rus Andrey Rublev. Het werd 5-7, 2-6 en 3-6. Het is de eerste keer dat Tsitsipás de halve finales bereikt op Roland Garros.

Stéfanos Tsitsipás is sterk aan het spelen op Roland Garros. In de achtste finales haalde de Griek het in drie sets van Grigor Dimitrov. In de kwartfinales stond de nummer 5 van de wereld tegenover Andrey Rublev, de nummer 13 van de wereld.

Ook nu kende Stéfanos Tsitsipás weinig problemen, want hij haalde het in drie sets van Rublev. Het werd 5-7, 2-6 en 3-6. In de halve finales zal Tsitsipás het opnemen tegen Novak Djokovic of Pablo Carreno Busta.