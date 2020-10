Nu ook fenomeen bij de vrouwen: Poolse 19-jarige staat in halve finales Roland Garros

In het mannentennis kan men niet zwijgen over de 19-jarige Italiaan Jannik Sinner die het tot in de kwartfinales schopte op het grandslam tennistoernooi van Roland Garros. Maar bij de vrouwen hebben ze met Iga Swiatek ook zo iemand rondlopen.

Swiatek is er zelfs in geslaagd om zich te kwalificeren voor de halve finales in Roland Garros. Toegegeven, Sinner moest tegen Rafael Nadal, de absolute koning van het graveltennis.

Swiatek nam het daarentegen op tegen kwalificatiespeelster Martina Trevisan die ook het toernooi van heer leven beleefde.

Maar de wedstrijd begon niet goed voor de Poolse want na 4 games stond ze 1-3 in het krijt. Daarna was het echter over en uit voor Trevisan want Swiatek pakte alle resterende spelletjes van de eerste set en won met 6-1.

In de tweede set stond Swiatek snel 3-0 voor. Trevisan kan daarna nog even breaken maar Swiatek wint de tweede set overtuigend met 6-1.

Swiatek neemt het in de finale op tegen wildcard Podorska. De Argentijnse versloeg derde reekshoofd Svitolina in twee sets. Wie er ook wint, er staat gegarandeerd een verrassing in de finale in Parijs zaterdag.