David Goffin besmet met het coronavirus: onze landgenoot zal niet deelnemen aan het toernooi in Sint-Petersburg

Slecht nieuws voor David Goffin. Onze landgenoot is namelijk besmet met het coronavirus. Daardoor zal Goffin niet kunnen deelnemen aan het toernooi in Sint-Petersburg. Als alles goed gaat, is Goffin er terug bij in Antwerpen.

David Goffin is besmet met het coronavirus. De Belgische tennisser heeft het nieuws zelf laten weten via Instagram. "Door een positieve coronatest zal ik er niet bij zijn op het toernooi van Sint-Petersburg", aldus Goffin. Onze landgenoot hoopt er in Antwerpen terug bij te zijn. "Momenteel voel ik mij nog goed. Ik ga in quarantaine en als alles goed gaat ben ik er terug bij in Antwerpen. Bedankt voor de steun", legde Goffin uit.