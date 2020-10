Sofia Kenin heeft het niet onder de markt tegen Fiona Ferro, maar gaat wel door naar de kwartfinales op Roland Garros

Sofia Kenin had het niet onder de markt in de achtste finales op Roland Garros. De nummer 6 van de wereld nam het op tegen Fiona Ferro, de nummer 49 van de wereld, maar Kenin kon zich plaatsen voor de volgende ronde na 3 sets.

Fiona Ferro maakte het Kenin knap lastig. Vooral in de eerste set had de nummer 6 van de wereld het moeilijk en Ferro haalde deze set dan ook binnen met 2-6. Daarna kwam Kenin beter in haar spel en kwam Ferro er niet meer aan te pas.

Uiteindelijk zou Kenin de wedstrijd na drie sets winnen. Het werd 2-6, 6-2 en 6-1. Het is nog niet duidelijk tegen wie Kenin zal spelen in de kwartfinale, want de wedstrijd tussen Ons Jabeur en Danielle Collins moet nog gespeeld worden door de regen.