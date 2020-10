Met Svitolina nog een grote naam out bij de dames: wildcardspeelster klopt nummer 5 van de wereld

Roland Garros 2020 blijft een kerkhof voor de toppers bij de dames. Elina Svitolina sneuvelde in de kwartfinales. Svitolina is het nummer vijf van de wereld en het derde reekshoofd in Parijs. Desalniettemin had de Oekraïense weinig in te brengen tegen Nadia Podoroska.

Dat is een Argentijnse wildcardspeelster en één van de revelaties op Roland Garros. Podoroska staat pas 131ste op de wereldranglijst, maar is dus wel al zeker van haar plek in de halve finales. Podoroska stond nog wel haar opslag af in het openingsspel. Vervolgens begon ze aan een reeks van vijf gewonnen spelletjes op rij.

PODOROSKA MAAKT HET AF MET EEN WINNER

Zo was de eerste set natuurlijk ook al beslist. Meer evenwicht was er wel in set twee. Nadat Svitolina 3-4 voor kwam, kon ze echter niet doorduwen. Het tegendeel was waar: Podoroska gaf geen enkel spelletje meer prijs en maakte het af met een winner op de derde matchbal: 6-2 en 6-4.

Geen eerste grandslamtitel in Parijs dus voor Elina Svitolina. Dat Podoroska als qualifier doorstoot tot in de halve finales doet ons in België denken aan het verhaal van Filip Dewulf. Hij speelde dat bij de mannen klaar in 1997.