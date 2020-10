Dag van de Argentijnen in Parijs: Dominic Thiem uitgeschakeld na vijf uur lange slijtageslag

Dominic Thiem, winnaar van de Australian Open en de voorbije twee jaar finalist op Roland Garros, bereikt deze keer de eindstrijd niet. Thiem kwam in de kwartfinales uit tegen Diego Schwartzman. Die maakte er helemaal de dag van de Argentijnen van.

Eerder had Podoroska al voor een stunt gezorgd bij de dames voor Svitolina uit te schakelen. De zege van Schwartzman, al voor aanvang van het grandslamtoernooi, komt niet uit de lucht gevallen, maar blijft toch wel een verrassing aangezien Thiem aan de andere kant van het net stond.

THIEM 2-1 IN SETS EN EEN BREAK VOOR

Beide heren maakten er een fantastisch gevecht van, een emotionele rollercoaster, dat liefst vijf uren zou duren. Met ook wisselende kansen. Schwartzman had in de derde set de eerste setbal, maar die set ging naar Thiem in een tiebreak. Zo kwam de Oostenrijker 1-2 in sets voor en in het begin van de vierde set liep hij ook 0-2 uit.

Er volgden nog tal van wendingen. Van 0-2 ging het naar 4-2, om vervolgens weer bij 6-6 te belanden. In deze tiebreak oogste Schwartzman wel succes aan het eind en een vermoeide Thiem kraakte definitief bij 3-2 in set vijf. Schwartzman plaatste zich voor het eerst in zijn loopbaan voor de halve finales van een Grand Slam met 7-6 (7/1), 5-7, 6-7 (6/8), 7-6 (7/5) en 6-2.