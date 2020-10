Coronavirus zorgt opnieuw voor problemen: tennistoernooi in Auckland gaat niet door

De coronacijfers zijn opnieuw aan het stijgen en ook in de sportwereld moeten ze opnieuw meer rekening beginnen houden met de coronacrisis. In Auckland hebben ze het besloten om het tennistoernooi, dat gepland stond in januari, te annuleren.

Het tennistoernooi in Auckland wordt gezien als voorbereiding op de Australian Open, maar volgens Sporza zal het toernooi in januari niet doorgaan omwille van de coronacrisis. De organisatie heeft beslist om het een jaar over te slaan. De Australian Open gaat voorlopig wel nog gewoon door.