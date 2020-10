Tienersensatie laat geen spaander heel van topreekshoofd Halep, Thiem doet maar net wat Wawrinka niet kon

De tweede zondag op Roland Garros heeft Dominic Thiem doen wankelen en Simona Halep doen sneuvelen. Die laatste had in de derde ronde haar opponente nochtans slechts één spelletje gegund. In de achtste finales had de Roemeense zelf niets in de pap te brokken.

Tegenstandster was de 19-jarige Iga Świątek, één van de revelaties van het toernooi. Die ging voortvarend van start en liep meteen 3-0 uit. Halep kwam dan wel op het scorebord, meer zat er voor haar echter niet in. Grotendeels hetzelfde verhaal in de tweede set, met meteen een break in het voordeel van Świątek.

VECHTLUST RUIMSCHOOTS ONVOLDOENDE VOOR HALEP

Er kon Halep niet verweten worden dat ze er niet voor knokte. Het eerste reekshoofd zwoegde zich twee keer naar opslagwinst. Het was echter ruimschoots onvoldoende om Świątek uit de kwartfinales te houden. De Poolse haalde het met 6-1 en 6-2.

Bij de mannen is Hugo Gaston één van de verrassingen. De Fransman schakelde eerder Wawrinka uit. Tot daaraan toe, maar ook Dominic Thiem had het met de 20-jarige youngster niet onder de markt. Nochtans kwam Thiem 2-0 voor in sets en leek er geen vuiltje aan de lucht.

WEERBAARHEID BIJ GASTON

Gaston liet vervolgens zien dat hij ook echt een zeer weerbare speler is. Een break aan het einde van set drie bracht hem terug in de match en nadien trok hij het helemaal gelijk. In de vijfde en beslissende set stelde Thiem dan toch orde op zaken. Het derde reekshoofd in het heren enkelspel schaarde zich met 6-4, 6-4, 5-7, 3-6 en 6-3 bij de laatste acht.