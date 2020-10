Overzicht: hoe staan de mannen en de vrouwen ervoor op Roland Garros?

Op Roland Garros komen de spelers in een beslissende fase terecht. De voorbije dagen werden namelijk de achtste finales afgewerkt. Hieronder vindt u een overzicht van de spelers die nog in het grandslamtoernooi zitten.

Bij de mannen zijn de grote kanonnen nog van de partij. Novak Djokovic haalde het vlot van Khachanov, Dominic Thiem won in vijf sets van Gaston en Rafael Nadal won van de Amerikaan Korda.

Ook Schwartzmann, Sinner (schakelde Zverev uit in 4 sets), Tsitsipas (haalde het van Dimitrov) en Rublev hebben zich al geplaatst voor de laatste acht. Pablo Carreno Busta en Daniel Altmaier nemen het nog tegen elkaar op in de achtste finales en de winnaar van dit duel neemt het op tegen Djokovic.

Bij de vrouwen zijn er meer verrassingen. Zo staat de Duitse Siegemund voor de eerste keer in haar carrière in de kwartfinales van een grandslamtoernooi. Ze neemt het in haar kwartfinale op tegen Kvitova.

De verrassing was misschien wel de uitschakeling van Halep. De nummer één van de wereld ging er in de achtste finales uit tegen de Poolse Swiatek. In de kwartfinales neemt Swiatek het op tegen de Italiaanse Trevisan, want zij won van de Nederlandse Kiki Bertens. De anders speelsters die al zeker zijn van een plaats bij de laatste acht zijn Svitolina en Podoroska.

Sofia Kenin moet het in haar achtste finale nog opnemen tegen Ferro en de winnaar van dit duel neemt het in de kwartfinale op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Jabeur en Collins.