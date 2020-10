Knappe prestatie van Laura Siegemund: nummer 66 van de wereld staat voor de eerste keer in de kwartfinales van een grandslamtoernooi

Laura Siegemund, de nummer 66 van de wereld, heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van Roland Garros. Het is de eerste keer in haar carrière dat ze erin slaagt om zich te plaatsen voor een kwartfinale op een grandslamtoernooi.

In de achtste finales nam Laura Siegemund het op tegen Paula Badosa. De nummer 66 van de wereld haalde het in twee sets: 7-5 en 6-2. Het is zo de eerste keer dat Siegemund erin slaagt om zich te plaatsen voor de kwartfinales van een grandslamtoernooi.

In de kwartfinale zal Siegemund het opnemen tegen Petra Kvitova. De nummer 11 van de wereld kon in de achtste finales Shuai Zhang uitschakelen met 6-2 en 6-4.