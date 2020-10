Alexander Zverev heeft organisatoren Roland Garros niet ingelicht over coronasymptomen

Alexander Zverev werd uitgeschakeld in de achtste finales van Roland Garros, maar de Duitser zou te maken hebben gehad met koorts en kortademigheid. Enkele coronasymptomen dus, maar Zverev heeft naar eigen zeggen negatief getest en hij heeft de organisatoren niet ingelicht over zijn ziekte.

Volgens Zverev had hij negatief getest op corona, maar zijn laatste test was op 29 september, dus hij had zich opnieuw kunnen laten testen. Volgens Het Laatste Nieuws heeft Zverev zo het protocol overtreden.