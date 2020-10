19-jarige die Goffin uitschakelde mept nu ook US Open-finalist Zverev uit Roland Garros

Wat een toernooi heeft het Italiaanse toptalent Jannik Sinner in Parijs. In de eerste ronde schakelde hij het 11e reekshoofd David Goffin eruit, in de vierde ronde was het de beurt aan het 6e reekshoofd Alexander Zverev.

Met die overwinning is Sinner de vierde 19-jarige die het tot in de kwartfinales schopt van een grandslamtoernooi. Diegenen die hem dat voordeden luisteren naar de naam Federer, Djokovic en Nadal. Tegen die laatste neemt hij het op in de kwartfinales. Sinner had tot zijn wedstrijd tegen Zverev nog geen set verloren in Parijs. Daar moest ooit een einde aankomen, al was het al wel bij een 0-2 voorsprong. De eerste twee sets won de Italiaan met 3-6, de derde set werd 6-4 voor Zverev. In de vierde set trok SInner opnieuw aan het langste eind met 3-6. Zverev zei na de wedstrijd dat hij eigenlijk ziek op het veld stond. "Ik heb koorts gemaakt na mijn wedstrijd in de derde ronde. Ademen is wat moeilijk, dat hoor je ook aan mijn stem", zei de Duitser. Enkele weken geleden was Zverev nog finalist op de US Open, hij verloor de finale van Dominic Thiem.