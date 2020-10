Nummer 239 van de wereld verslaat Stanislas Wawrinka na ware slijtageslag

Op het einde van de wedstrijd was het niet meer de ware Stanislas Wawrinka, dat zag je aan zijn gelaat. Fysiek onderuit. Mogelijk toch nog niet voldoende matchritme. Dat neemt natuurlijk de verdienste van Hugo Gaston niet weg, die voor een enorme stunt zorgde op Roland Garros.

Gaston, het nummer 239 van de wereld, tegen Wawrinka, ex-winnaar van het toernooi. Het was wel duidelijk wie de favoriet was in deze derderondepartij op Roland Garros. Aanvankelijk leken de verwachtingen ook ingevuld te worden: Wawrinka won vlot de eerste set.

Thuisspeler Gaston liet vervolgens merken dat hij wel tegen een stootje kan en reageerde sterk, met twee breaks in set twee en eentje in set drie. Tegen het einde van die derde set aan kwam het niveau van beide heren weer dichter bij mekaar te liggen, maar Gaston liet de setwinst niet meer uit handen glippen.

Wawrinka voelde wel weer dat er nog altijd één en ander mogelijk was. De Zwitser gaf in de vierde set een 3-0-voorsprong uit handen, maar haalde nadien alsnog de set binnen. Hij had echter geen energie meer over om in de beslissende set nog weerstand te bieden. Gaston schakelde hem uit met 2-6, 6-3, 6-3, 4-6 en 6-0. Toernooifavorieten Nadal en Thiem plaatsten zich overigens wel voor de achtste finales.