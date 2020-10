Zwarte dag voor Belgen op Roland Garros: ook dubbelende vrouwen gaan eruit

Elise Mertens was de laatste Belgische die nog in het grandslamtoernooi van Roland Garros zat maar de beste Belgische werd uitgeschakeld door Caroline Garcia. Drie Belgische dames kwamen vrijdag aan spelen toe in het dubbelspel maar werden ook uitgeschakeld.

Kirsten Flipkens vormde een duo met de Russische Pavlyuchenkova en moest tehen het Wit-Russische-Oekraïense duo Sasnovich-Kostyuk.

Flipkens en Pavlyochenkova vlogen er in de tweede ronde uit na een driesetter. De eerste set werd verloren met 3-6, toen kwamen ze terug in de wedstrijd met 6-4 maar in de derde set leek het Oost-Europese duo een maatje te groot en werd het 6-2.

Niet veel later mochten geliefden Greet Minnen en Alison Van Uytvanck het opnemen tegen Kudermetovea en Zhang. Minnen en Van Uytvanck gingen ten onder met tweemaal een setstand van 6-3.

