Vier Belgen aan zet op Roland Garros, vooral uitkijken naar Elise Mertens op Court Philippe-Chartrier

In het enkelspel staat enkel Elise Mertens nog op de tabellen op Roland Garros, maar vrijdag moeten ook enkele Belgische vrouwen in het dubbel aan de slag.

Elise Mertens mag op Court Philippe-Chatrier aantreden, de grootste court van Roland Garros. Mertens(WTA-20) moet het in haar derde ronde opnemen tegen de Franse Caroline Garcia(WTA-45).

Garcia haalde in 2017 in Parijs de kwartfinale in Roland Garros, haar beste resultaat ooit op een grandslamtoernooi. Als Mertens doorgaat, evenaart ze met een plek in de 4e ronde haar beste resultaat in Parijs.

Mertens is de derde wedstrijd op Court Philippe-Chatrier. Ze moet eerst wachten op de wedstrijd van Dominic Thiem en daarna die van Simone Halep voor ze mag aantreden. Thiem begint eraan om 11u.

Dubbelspel

In het dubbelspel van de vrouwen komen ook nog drie Belgische dames in actie vrijdag. Geliefden Van Uytvanck en Minnen nemen het in de tweede ronde op tegen het achtste reekshoofd Zhang en Kudermetova. Ook zij zijn de derde wedstrijd in de volgorde, na 2 andere dubbelwedstrijden bij de vrouwen.

Kirsten Flipkens neemt het met haar partner Pavlyuchenkova op tegen een Oekraïens-Wit-Russisch duo. Ze zijn de tweede wedstrijd na een andere dubbelpartij.

Ook Mertens zit met haar partner Sabalenka nog in het toernooi.