Topspelers bekritiseren organisatie op Roland Garros: "We worden niet beschermd tegen corona"

Zverev (ATP-7) en Sapovalov (ATP-11) vinden dat de organisatie van Roland Garros te weinig doet om de tennissers te beschermen tegen het coronavirus.

Zverev opende het debat door zijn hotelsituatie uit te leggen. "Er is totaal geen bubbel, in de kamer naast me verblijven toeristen die elke dag met een souvenir van de Eiffeltoren naar hun kamer komen. In New York was alles goed geregeld tijdens de US Open, dat was inkrukwekkend. In Parijs doen ze eigenlijk niet veel."

De Canadaas Shapovalov werd verrassend uitgeschakeld in de tweede ronde in Parijs, maar stond Zverev wel bij. "Niemand houd je tegen om je hotel te verlaten en naar de stad te gaan. Op de US Open was alles beter geregeld."