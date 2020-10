Simona Halep maakt brandhout van halvefinaliste van vorig jaar op Roland Garros

Een heel boeiende derderondepartij moest het worden, die tussen oud-winnares Simona Halep en Amanda Anisimova, die in 2019 de halve finales bereikte. De 19-jarige Amerikaanse had echter weinig in de pap te brokken. Halep stuurt bij deze een signaal naar de concurrentie.

Anisimova is een groot talent en kende vorig jaar haar grote doorbraak toen ze op Roland Garros doorstootte tot in de halve finales. Ze staat al in de top dertig, maar is door Simona Halep toch wel erg stevig met de voeten op de grond gezet.

Het topreekshoofd in Parijs was niet van plan om veel energie te verspillen op haar weg naar de achtste finales. In één spelletje in de eerste set moest de Roemeense er echt voor knokken, voor het overige was Halep meerdere malen te sterk. Anisimova leverde haar drie eerste opslaggames telkens in. Gevolg: een droge 6-0.

2X 6 GAMES OP RIJ

Anisimova behield haar opslag wel in het openingsspelletje van de tweede set. Tot enige spanning leidde dat niet, want het was het enige spelletje dat ze nog zou winnen. Halep won nog eens zes spelletjes op rij om het bij haar tweede matchbal, na minder dan een uur, af te maken met 6-0 en 6-1. Wie deze Halep wil kloppen in Parijs zal over sterke papieren moeten beschikken.