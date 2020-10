Derde ronde is eindstation voor Elise Mertens: 5 matchpunten wegwerken lukt nog, 6e is te veel

Elise Mertens is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de vierde ronde in het grandslam tennistoernooi van Roland Garros in Parijs. Thuisspeelster Caroline Garcia was te sterk met de steun van de Franse supporters in haar rug.

Mertens en Garcia mochten opdraven op het eerste court in Parijs, Court Philippe-Chatrier aangezien Garcia een Française is. In de eerste set ging Mertens als een wervelwind tekeer tegen Caroline Garcia. Bij een 0-4 stand voor de Belgische kon Garcia één enkelspelletje binnenhalen maar daar bleef het bij. Na een halfuur stond het 1-6 voor het nummer 20 op de WTA-ranglijst. Maar in de tweede set kwam Garcia op gelijke hoogte van Mertens, mede ook omdat het niveau van Mertens een tikkeltje minder was dan in de eerste set. Nadat ze beiden een servicebreak hadden geboekt, brak Garcia door de opslag van Mertens bij een 5-4 stand. Garcia serveerde de set simpel uit: 6-4. Dus moest er een derde en beslissende set komen. In die derde set verliest Mertens meteen haar eerste opslagspelletje waardoor Garcia in een zetel naar setwinst kon gaan maar bij 5-4 toonde Mertens enorm veel karakter en werkte ze drie matchpunten weg en kan ze terug breaken tot 5-5. Meteen daarna gaat Garcia echte opnieuw door de opslag van Mertens. Bij 6-5 krijgt de Française opnieuw drie matchpunten maar deze keer maakt ze het wel af.