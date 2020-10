Van Uytvanck geeft op in Roland Garros

Van Uytvanck zou zich niet zo goed gevoeld hebben waardoor ze gedwongen moest opgeven, van een blessure zou geen sprake zijn. Haar bloeddruk werd op de court nog gemeten voor ze moest opgeven.

Bij haar opgave had Van Uytvanck de eerste set al verloren met 6-1. In de tweede stond ze 4-0 achter voor ze opgaf.

Door de uitschakeling van Van Uytvanck is Elise Mertens de enige Belg nog aanwezig in het enkelspel op Roland Garros.

1-6, 0-4 down @AlisonVanU retires against Irina Bara. She was not feeling well. Pitty. #RG20