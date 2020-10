's Werelds nummer vier won in Rome nog van Mertens, maar gaat er in tweede ronde al uit in Parijs

Op Roland Garros is reeds vroegtijdig afscheid genomen van het nummer vier van de wereld bij de dames. Karolina Pliskova, tevens tweede reekshoofd, kon de uitschakeling in de tweede ronde niet afwenden. Jelena Ostapenko was te sterk.

Pliskova had al een ferme verwittiging gekregen in de eerste ronde. De Tsjechische kende grote moeite met de Egyptische Sherif. Nochtans had Pliskova op het voorbereidingstoernooi in Rome wel de finale bereikt en onderweg gewonnen van Elise Mertens.

Mogelijk hoopte Pliskova om te kunnen groeien in het toernooi, maar daar kreeg ze de kans niet voor. Al snel keek ze tegen een 3-1-achterstand aan. Die maakte ze dan wel nog meteen goed, maar nadien nam Ostapenko weer onmiddellijk afstand.

In de tweede set slaagde Pliskova er nog minder in om een vuist te maken. Ostapenko trok de wedstrijd naar zich toe met 6-4 en 6-2. Een grote ontgoocheling voor Pliskova. Of moeten we misschien meer focussen op Ostapenko? Niet vergeten, de Letse won Roland Garros verrassend in 2017. Uitkijken hoe ver ze geraakt in deze editie.