🎥 Ongezien drama in Parijs: Bertens weggebracht in rolstoel na zege, tegenstandster gelooft niets van hele verhaal

Hoe diep kan je gaan voor een overwinning op Roland Garros? Heel diep in het geval van Bertens, tot op het ongezonde af. Kiki Bertens moest na haar overwinning tegen Sara Errani in een rolstoel weggebracht worden. Of was het allemaal een toneelstukje?

Het was in elk geval zeer bizar allemaal. Bertens, door een gebrek aan wedstrijdritme nauwelijks fit ogend, sukkelde zichtbaar. Maar soms sprong ze dan wel vol overtuiging achter een bal, wat haar opponente danig irriteerde. Errani speelde zelf dan ook nog eens belabberd en had grote problemen met haar toss. Bertens won de partij finaal met 7-6 (7/5), 3-6 en 9-7.

Kiki bertens escorted off of the court on wheelchairs iterally screaming in pain.. chile i don't know what the physio was thinking when she lifted her injued leg so carelessly like that!! pic.twitter.com/exJiiq281i — Sumaya (@bvbgurrrl) September 30, 2020

In een mix van ontgoocheling en woede stormde Errani de baan af. Bertens had veel meer problemen om daar weg te geraken. Kermend van de pijn moest de Nederlandse uiteindelijk in een rolstoel weggebracht worden. Ongeziene taferelen.

Maar Errani geloofde er allemaal geen snars van. "Ik zag haar net in de lobby en in het restaurant. Er is niets aan de hand", stelt de Italiaanse op haar persconferentie na de match. "Ze heeft trucs uitgehaald op de baan. En dan word ik beschuldigd van slecht gedrag omdat ik haar niet feliciteer?"